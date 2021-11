[아시아경제 유현석 기자] 파인테크닉스 파인테크닉스 106240 | 코스닥 증권정보 현재가 10,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 807,783 전일가 10,900 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘나노코박스’ 백신 공식 등재!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??현대차 '수소사회' 비전 공개?? 수소차 관련 숨어있던 역대급 핵심株 대공개!! close 는 신규 사업과 생산효율성 향상을 위해 경기도 화성시에 위치한 토지와 건물은 124억원에 취득한다고 24일 공시했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr