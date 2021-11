‘색깔 있는 마을학교’ … 울산교육청, 마을교육공동체 현장 탐방 연수

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산교육청이 경남 남해 일원에서 마을 교육공동체 현장 탐방 연수를 했다.

울산시 교육청은 23일부터 24일까지 ‘2021 색깔 있는 다양한 마을 학교’를 운영했다.

연수에 참여한 마을 교사 20여명은 연수로 쇠락해 가던 지역이 교육으로 다시 살아난 사례를 체험했다.

연수로 지속 가능하고 건강한 공동체의 기초는 교육에 있다는 것을 확인할 수 있었다.

탐방 연수는 지역과 학교가 상생의 길을 가고 있는 현장을 방문해 사례를 들으며 남해 지역 성공 사례를 울산의 지역적 특성에 맞게 적용할 수 있는 활동 방안을 찾아보았다.

1일 차에는 ‘남해금산 교육 마을의 꿈과 비전’을 주제로 여태전 상주중학교 교장의 강연과 방과 후 돌봄 ‘상상 놀이터’ 등을 운영하는 남해 상주 동고동락 협동조합 이종수 이사장의 강연을 들었다.

2일 차에는 마을 탐방 결과를 울산의 마을 교육공동체가 학교와 어떤 연결고리를 만들 것인지에 대한 유형별 자유토론을 진행했다.

시 교육청은 마을 교사의 역량 강화를 위해 마을 교사 연수를 연중 실시했다.

탐방 연수에 참여한 마을 교사는 “교육 마을, 교육도시 울산을 만들기 위해 마을 교사로서 해야 할 역할을 되새기게 됐다”고 소감을 말했다.

