한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속

코스닥 장초반 약세서 반등 성공

[아시아경제 지연진 기자] 24일 국내 증시는 혼조세로 거래를 마감했다. 코스피는 3000선을 놓고 치열한 공방이 벌어지면서 이틀연속 하락세를 기록했고, 코스닥은 반등에 성공했다.

코스피 지수는 이날 전일대비 3.04포인트(0.10%) 내린 2994.29로 거래를 마쳤다. 이날 외국인은 3174억원 상당을 순매수하며 나흘연속 매수세를 이어갔고, 개인도 2401억원 어치 순매수했다.

지수는 장 초반 상승세를 보이며 3000을 훌적 넘겼지만,기관 매도 물량이 쏟아지면서 오전 장중 하락 전환했다. 기관은 이날 5920억원 가량 순매도했다. 오후 한 때 2980선까지 빠진 지수는 마감 직전 기관 매도세가 둔화되면서 3000 목전까지 회복했다.

정용택 IBK투자증권 연구원은 "주식양도세 부과를 위한 대주주 분류가 연말에 이뤄지면서 경계감이 있는데다, 코스피 3000이상에서 매수한 개인들이 매도가 나오면서 3000 공방은 특별한 계기가 없는한 당분간 계속될 것"이라고 전망했다.

코스피 시가총액 상위종목에선 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 500 등락률 +0.42% 거래량 3,984,327 전일가 119,000 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등주가 주춤해도 게임株 골라 담은 外人뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 close (+0.42%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 747,000 전일대비 7,000 등락률 +0.95% 거래량 194,713 전일가 740,000 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 close (+0.95%)이 오름세를 보였고, 나머지는 하락세를 기록했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,800 전일대비 500 등락률 -0.66% 거래량 15,609,391 전일가 75,300 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등확진자 연일 최대! 강하게 상승하는 제2의 씨젠…적중 예고이재용, '미증유' 승부수…美반도체 투자 결단 close (-0.66%)가 장 초반 1% 넘는 강세를 보이다 하락 전환한 뒤 7만4800원까지 떨어졌다. 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 395,000 전일대비 5,000 등락률 -1.25% 거래량 552,527 전일가 400,000 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 루닛, 720억원 규모 프리 IPO 유치기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나 close , 1.25%)와 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 3,000 등락률 -1.40% 거래량 649,981 전일가 215,000 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close (-1.40%)도 내림세를 기록했다.

코스닥 지수는 6.41포인트(0.63%) 상승한 1020.13을 기록했다. 개인이 1025억원 어치 순매도한 반면, 외국인과 기관은 각각 825억원과 309억원 상당을 순매수했다.

코스닥 시총순위 상위종목은 대부분 오름세를 보였다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 84,800 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 630,218 전일가 84,600 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 고승범 "셀트리온 감리 진행 중…추후 논의할 것" close (+0.24%)는 이날 장 중 롤러코스터를 탔다. 코로나19 확진자 증가로 장 초반 강세를 보이다 장중 하락 전환하기도 했지만, 막판 외국인의 매수세가 몰리면서 상승 기록했다. 또 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 410,000 전일대비 25,000 등락률 +6.49% 거래량 61,681 전일가 385,000 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close 가 6% 넘게 오른 것을 비롯해 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 546,800 전일대비 11,800 등락률 +2.21% 거래량 150,418 전일가 535,000 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close (+2.21%)과 엘앤에프(+5.52%) 등 2차전지 관련주도 상승세를 보였다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "코스닥은 오전 1% 가까이 하락세를 보이다가 2차전지 업종 등 반발매수 유입 확대되며 낙폭을 축소하며 장 중 상승 전환했다"며 "내일 한국은행 금통위를 앞두고 관망심리 지속되는 모습"이라고 전했다.

한편, 쏠리드(+9.36%)와 케이엠더블유(+4.78%) 등 코스닥의 통신장비 업종은 최근 메타버스 강세로 인한 5G인프라 수요 확대 기대감으로 강세를 보였다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr