한국타이어앤테크놀로지, 대전·금산 공장 생산 중단

한국타이어앤테크놀로지는 임금단체협상 관련 파업 때문에 24일 오전 6시부터 대전·금산 공장의 생산을 중단했다고 이날 공시했다.

이번 생산 중단으로 타이어 생산에 일시적 차질이 발생할 것으로 예상된다. 생산중단 분야의 매출액은 2조4977억원으로 최근 매출액 대비 38.7% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr