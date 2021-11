中관영매체, 美 비축유 방출 요청 조건부 참여해야

바이든 물가 잡기 위한 고육책…탄압하면서 요청하는 모순적 태도 고쳐야

고유가는 중국 경제에도 부담이지만 비축유 방출 결정은 신중해야

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 매체들이 미국 정부의 비축유 방출 동참 요청에 중국 정부가 조건부 참여를 해야 한다는 주장을 폈다. 비축유 방출은 미국의 치솟는 물가를 잡기 위한 조 바이든 행정부의 고육지책인 만큼 중ㆍ미 관계 개선을 위해 미국 측이 진정성을 보여야 한다는 것이다.

관영 글로벌 타임스는 바이든 미국 대통령이 23일(현지시간) 비축유 5000만 배럴 방출을 지시했다고 보도했다. 또 국제 유가를 낮추기 위해 중국과 한국, 인도, 일본이 동참하기로 했다고 미국 백악관이 밝혔다고 전했다.

이와 관련 중국 정부가 비축유를 방출할 지 여부에 대해 공식적인 발표를 하지 않았다고 글로벌 타임스는 전했다.

글로벌 타임스는 미국 측이 중국 정부에 방출 동참을 요청한 것은 바이든 대통령의 정치적 입지가 불안한다는 것을 의미한다며 국제 유가는 중국 경제에도 영향을 미치는 만큼 중국도 고려할 필요가 있다고 분석했다.

리하이둥 중국외교학원 국제관계연구소 소장은 "유가 문제는 미국 혼자 해결할 수 없다"면서 "미국은 중국과 협력할 수밖에 없는 딜레마에 빠졌다"고 진단했다.

글로벌 타임스는 전문가들의 말을 인용, 국제 유가 하락은 중국 경제에도 긍정적인 영향을 미치는 만큼 중국 정부가 미국 측의 요청을 수용할 가능성이 있다면서도 미국 측의 요청을 맹목적으로 따를 필요는 없다고 강조했다.

훠젠궈 중국 세계무역기구학회 위원은 "방출 문제는 중국과 미국이 협력할 수 있는 하나의 사례가 될 수 있고, 국제 유가가 하락하면 중국 기업들에게도 이익이 된다"면서도 중국은 중ㆍ미 관계과 중국의 경제적 이익에 대해 고려할 필요가 있다고 말했다.

중국의 비축유 방출이 제한적일 것이라는 전망도 나왔다.

뤼샹 중국사회과학원 연구원은 "중국의 비축유 방출은 미국에 도움을 줄 수 있지만 중국 역시 비축분이 수개월에 불과해 방출량은 매우 제한적 일 것"이라고 전망했다.

린보창 샤먼대 에너지경제연구센터 주임은 "비축유 방출에 신중한 태도를 취해야 한다"면서 "중국은 미국에 비해 비축량이 많지 않고, 주요 석유 소비국들이 과거에 없던 공동 방출에 진정으로 합의할 수 있을 지 단정하기 어렵다"고 우려했다.

둥사오펑 런민대 충양금융연구소 선임연구원은 "미국은 중국에 도움을 요청하면서 동시에 탄압하는 모순적 태도를 바꿔야 한다"면서 "미국은 다른 나라들에 대한 이해도를 높이고 타국들과 협력하는 실용주의적 태도를 취해야 한다"고 주장했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr