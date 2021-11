[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주의 한 주택에서 불이나 70대로 추정되는 남성 1명이 숨진채 발견됐다.

24일 광주북부소방서에 따르면 지난 23일 오후 11시27분께 광주 북구 풍향동 주택에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

신고를 받은 119는 장비 21대와 대원 51명을 투입해 오전 12시 45분께 완진했다.

주택 3채가 맞벽구조 형태로 불길이 번져 1채는 전소됐고 그 외 2채는 반소된 것으로 확인됐으며 내부 수색을 하던 중 70~80대로 추정되는 남성 1명이 숨져 있는 것을 발견했다.

북부소방은 화재원인과 재산피해 등 추가 피해가 있을 것으로 보고 현장조사를 통해 추가 조사를 진행할 방침이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr