'오징어게임' 몰래 본 北 학생들, 무기징역 등 중형…판매자는 '총살'

"'반동사상문화배격법' 제정 이후 처음 적발된 청소년들의 범법 사례...크게 문제삼고 있어"

[아시아경제 김소영 기자] 북한이 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'을 몰래 시청하다 적발된 고급중학교(고등학교) 학생들에게 중형을 선고한 것으로 전해졌다.

미국의 북한 뉴스사이트 자유아시아방송(RFA)이 23일(현지시간) "지난 주초 함경북도 청진시 고급중학교 학생 7명이 '오징어게임'을 시청하다가 109상무 연합지휘부 검열에 적발됐다"고 보도했다.

보도에 따르면 한국 드라마가 들어있는 UBS를 중국에서 들여와 판매한 주민은 총살됐고, 이를 구입해 시청한 학생은 무기징역, 나머지 학생들은 5년 노동 교화형을 선고받았다.

매체는 북한의 내부 소식통을 인용해 "USB를 구입한 학생과 함께 '오징어 게임'을 본 친구가 다른 학생들에게 내용을 알리면서 다른 학생들이 USB를 돌려 시청하던 중에 109연합상무 검열에 걸렸다"고 설명했다.

이어 "이번 일을 '반동사상문화배격법' 제정 이후 처음 적발된 청소년들의 범법 사례로 크게 문제삼고 있다"고 전했다.

그러면서 "코로나 방역으로 국경이 봉쇄된 속에서 USB가 반입된 경로를 끝까지 밝혀내도록 지시함에 따라 상당 기간 조사와 처벌이 이어질 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

또 "학생들이 속한 고급중학교 교장, 청년비서, 담임교원이 해직되고 당원명부에서 제명했다"면서 "이들이 탄광이나 오지로 추방될 것이 확실시되며 다른 교원들도 불안해하고 있다"고 말했다.

한편, 북한 당국은 지난해 12월 '반동사상문화배격법'을 제정해 외국 영상물이나 출판물, 노래 등을 접한 행위에 대해 강력한 처벌을 예고한 바 있다. 특히 최근 젊은 세대 사이에서 K-POP과 한국 드라마 등이 유행하면서 단속을 대폭 강화했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr