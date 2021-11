경기교육청, 어린이 '통학버스' 안전점검

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 어린이 통학버스를 운행하는 도내 교육기관을 대상으로 올해 말까지 하반기 합동 안전점검을 실시한다.

어린이 통학버스 합동 점검은 어린이보호구역에서 발생하는 안전사고 예방을 목적으로 지난 해부터 매년 상ㆍ하반기에 2회 실시하고 있다.

점검 대상은 어린이 통학버스를 운행하는 도내 유치원 902곳, 초등학교 233교, 특수학교 34교, 학원 1208곳 등이다.

주요 점검 사항은 ▲어린이 통학버스 신고 여부 ▲어린이 통학버스 안전장치 작동 여부 ▲통학버스에 어린이 보호 표지 부착 여부 ▲통학버스 운행기록 일지 제출 여부 ▲종합보험 가입 여부 ▲통학버스 운영자ㆍ운전자ㆍ동승자 필수 안전교육 이수 여부 등이다.

경기교육청은 어린이 통학버스 운영이 안전기준에 미흡한 경우 해당 기관에 정비 명령하고, 위반사항 적발 때는 관할 지자체와 경찰청에 바로 신고 조치할 예정이다.

아울러 어린이보호구역 주정차 전면 금지 위반 차량을 집중 단속하고, 어린이 통학버스 추월 금지, 어린이 통학버스 정차 시 운전자 일시정지ㆍ서행 의무 준수 등 관련 규정을 적극 홍보할 예정이다.

경기교육청 관계자는 "어린이 통학버스 안전사고 예방을 위해서는 통학버스 운영자와 운전자, 동승자 모두가 안전 의식을 갖고 실천하는 것이 중요하다"며 "철저한 현장 점검으로 학생들이 안전하게 통학할 수 있는 교통환경을 조성하겠다"고 강조했다.

한편, 도내 어린이 통학버스는 21년 8월 기준 유치원 2121대, 초등ㆍ특수학교 315대, 학원 2495대 등 모두 5098대다.

