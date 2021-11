TIPA, 탄소중립 기술혁신 위해 과기연 등과 협력

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 탄소중립의 공동 목표 실현을 위해 기업부설연구소 대표기관, 출연연구소 대표기관, 주요부처 연구개발(R&D) 전문기관과 산학연 공동 R&D지원 및 정보교류 등을 위한 협력체계 구축에 나섰다.

TIPA는 23일 서울 코엑스에서 열린 민관 R&D 혁신 포럼에 참가해 한국산업기술진흥협회, 국가과학기술연구회, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원과 '탄소배출 저감을 위한 기술혁신 협력 MOU'를 체결했다고 밝혔다.

TIPA는 협약을 통해 기업의 수요와 의견을 반영, 고탄소 산업을 영위하는 중소기업의 탄소배출 저감에 필요한 각종 연구개발지원에 적극 협조할 계획이다.

이훈희 TIPA 본부장은 "이번 부처간 협업으로 고탄소 산업의 탄소배출 저감 기술개발에 필요한 지식, 정보, 노하우 등의 상호 교류를 촉진하고, 인적·물적 네트워크 공휴 협력을 더욱 확대할 수 있을 것"이라고 기대했다.

