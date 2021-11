함양군, 겨울철 한파·대설 대응에 만전

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 겨울철 군민 안전을 위해 내년 3월15일까지 4개월간 겨울철 종합대책을 수립했다고 23일 밝혔다.

종합대책에 따라 군은 신속한 재난 대응체계를 가동하여 상시 상황을 관리하고, 대설주의보 등 상황 발생 시 즉각 비상근무 체계로 전환하는 등 대설·한파 대비·대응 업무를 한다.

한파 대비를 위한 현장 중심 대책의 하나로 매년 버스정류장 온열 의자, 방풍 시설 등 한파 저감 시설을 설치 및 관리 중에 있으며, 올해 추가로 온열 의자 20개소를 설치할 예정이다.

폭설에 대비하기 위한 주요 대책으로 관내 소재 중인 고속도로 나들목인 광주·대구선, 중부선(통영대전선)의 상황관리를 위해 경찰, 소방, 도로공사 등 관계기관과 비상 연락망을 구축, 원활한 차량 소통을 위한 협업체계를 마련했다.

또한 현재 제설 자재로 염화칼슘 310t, 소금 124t을 보유 중이며 12월까지 염화칼슘 300t, 소금 600t을 추가 확보할 예정이다.

군 관계자는 “금주 올겨울 처음으로 충청·전라 등 주변 지역에 눈이 예보된 만큼 경각심을 가지고 상황관리체계를 빈틈없이 하고 폭설 예상 시에는 출·퇴근 시간 조정, 제설제 사전살포, 대중교통 증편 등 군민에게 불편이 없도록 조치할 예정”이라며 “붕괴 우려가 있는 노후주택 등 취약 구조물에 대해서는 대설특보 전·중·후 3차례 안전 점검을 실시할 방침이다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr