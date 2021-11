3분기 가계빚 1844兆 '사상 최대'…역대급 규제에도 주담대 또 늘어

예금은행, 주담대 증가에 21조1000억원↑

한은 "금융당국 대출 규제로 전체 업권서 증가폭 축소"

[아시아경제 장세희 기자]올해 3분기 가계부채가 36조7000억원 증가하면서 전체 잔액이 1844조9000억원을 기록했다. 주택 거래 수요가 이어지면서 주택담보대출은 또다시 증가로 전환했다.

23일 한국은행이 발표한 '2021년 3분기 중 가계신용(잠정)'을 보면, 3분기 말 가계신용 잔액은 1844조9000억원으로 전분기말 대비 36조7000억원 증가했다. 증가폭은 지난 2분기(43조5000억원)보다 6조8000억원 줄었다. 가계부채로 볼 수 있는 가계신용은 가계대출과 신용카드 사용액 등 판매신용을 합친 것이다.

3분기 말 기준 가계대출 잔액은 1744조7000억원으로 전분기보다 37조원 늘었다. 특히 주택 매매와 전세 거래를 위한 자금 수요가 여전한 데다 집단대출 취급이 확대되면서 주택담보대출은 20조8000억원 늘었다. 이는 전분기(17조3000억원) 보다 3조5000억원 늘어난 것이다.

송재창 한은 금융통계팀장은 "주택 매매 및 전세 거래를 위한 자금 수요가 지속됐으며, 집단대출도 확대된 영향"이라고 설명했다.

업권별로 보면, 예금은행 대출은 늘어난 반면 비은행과 기타금융기관 등의 대출은 줄었다. 3분기 예금은행 대출 증가폭은 21조1000억원으로 전분기(12조4000억원)에 비해 늘었다. 주택담보대출이 16조4000억원을 기록해 큰 폭 증가한 반면, 기타대출은 줄었다. 주택담보대출을 중심으로 예금은행의 대출이 크게 늘었다는 게 한은의 설명이다.

비은행예금취급기관의 대출은 전분기 대비 8조2000억원 증가해 전분기(9조1000억원)보다 증가폭이 축소됐다. 주택담보대출이 2조8000억원으로 전분기 보다 확대된 반면, 기타대출은 증가세가 둔화됐다.

기타금융기관 대출은 7조7000억원 늘어 전분기(19조6000억원)보다 증가폭이 대폭 줄었다. 기타금융기관에서는 주택담보대출과 기타대출이 모두 줄었다.

판매신용 잔액은 100조2000억원으로 전분기와 비교해 2000억원 감소했다.

한편 송 팀장은 "금융당국의 대출 강화 규제로 전체 업권에서 증가폭이 축소되는 모습이 공통적으로 나타났다"고 평가했다. 그는 이어 "특히 기타금융기관의 경우, 신용대출 한도 축소 등으로 증가폭이 축소됐다"고 덧붙였다.

