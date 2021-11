CJ제일제당, 건강사업부 분사…CJ웰케어 설립

그룹 4대 성장 엔진 ‘웰니스’ 사업 강화

건기식 시장에서 구조적 경쟁력 확보

2025년까지 업계 선두권 기업으로 도약



[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당이 건강사업부를 분사시켜 헬스케어 전문기업으로 육성한다. 그룹 차원의 4대 성장 엔진 중 하나인 '웰니스' 사업 강화가 목표다.

건강사업 CIC 분할

CJ제일제당은 23일 건강사업 CIC를 100% 현물출자 방식으로 분할한다고 공시했다. 분할·신설되는 법인은 'CJ웰케어'로 분할 기일은 내년 1월1일이다. CJ웰케어는 전문성을 기반으로 식물성 프리미엄 유산균 시장을 선도하고 소비자의 세분화된 건강 문제를 도와주는 스페셜티 제품을 확대한다. 중장기적으로는 개인맞춤형 건강기능식품 선두주자로 나아갈 계획이다. 2025년까지 업계 선두권 기업으로 도약하겠다는 목표도 세웠다.

CJ제일제당은 2002년 'CJ뉴트라'라는 브랜드로 건기식 시장에 첫 발을 내디뎠다. 이후 비타민, 미네랄 등이 주류였던 시장에 '히비스커스' '히알루론산' '쏘팔메토' 등 기능성 소재들을 내놨다. 다이어트(팻다운), 눈건강(아이시안), 피부보습(이너비), 남성 시니어건강(전립소) 등은 모두 CJ제일제당이 창출한 기능성 시장이다. 특히 유산균의 경우 7년여의 연구 끝에 2013년 업계 최초로 국내 개발 균주(CJLP133)를 식약처로부터 개별인정 받고 '기능성 유산균 시장'을 개척했다.

지난 20여년 동안 CJ제일제당은 끊임없는 도전으로 트렌드를 선도해왔지만, 시장의 변화 속도는 빨라지고 있다. 이에 과감한 의사결정과 추진력이 더욱 중요해지면서 식품사업에서 건강사업을 완전히 분리하고 연구개발(R&D), 마케팅, 영업의 전 밸류체인에서 전문성을 높이는 등 구조적 경쟁력을 확보하기로 했다.

유산균·스페셜티에 선택과 집중

CJ웰케어는 유산균과 스페셜티 제품의 선택과 집중 전략을 통해 시장 진화를 주도해 나갈 계획이다. 우선 유산균의 경우 독자 개발한 식물성 균주 기반의 100억 CFU(보장균수) 이상 고함량 제품 라인업으로 ‘BYO유산균’ 브랜드를 대형화할 계획이다. 또한 다이어트, 면역력 등 기능을 추가한 차세대 유산균 개발에 주력한다.

신규 기능성 원료를 발굴하고 이를 활용한 스페셜티 제품의 포트폴리오도 확대한다. 전립소·팻다운·이너비 등 기존 브랜드에 집중하면서도 새로운 기능성 카테고리 제품을 개발할 계획이다. 이를 위해 건강 R&D 센터를 별도로 두고 빅데이터 분석 및 연구 리서치 기능 등을 강화한다.

‘개인맞춤형 건기식 시장’을 겨냥한 사업도 선제적으로 준비한다. 유전자 분석 데이터를 갖고 있는 이원다이애그노믹스(EDGC), 케어위드와 협업을 강화해 생애 주기별 개인 맞춤형 건기식을 개발 중이다. 지난 7월 인수한 생명과학 전문기업 천랩을 통해 마이크로바이옴을 활용한 맞춤형 유산균 솔루션도 개발할 계획이다.

장승훈 CJ웰케어 대표(상무)는 "지난 20년간 시장에 새로운 가능성을 제시해 왔다면, 앞으로의 20년은 시장의 혁신과 성장을 주도해 나갈 것"이라며 "CJ의 건강사업 노하우와 기술력을 바탕으로 미래형 제품을 선보이고 소비자의 건강한 삶을 위한 ‘웰니스 솔루션’을 제공하는 헬스케어 전문 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr