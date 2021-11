김기현 "'배우자포럼'서 김건희 공식활동 시작? 연관 없다"

[아시아경제 오주연 기자] 김기현 국민의힘 원내대표는 22일 윤석열 대선후보 부인 김건희씨가 국민의힘 원내외 당협위원장들의 배우자 모임인 '배우자포럼'을 통해 공식 활동을 시작할 것이라는 관측에 대해 "원래 현안에 대해 강의도 듣고 토의도 하는 등 계속 해왔던 일"이라면서 연관성을 부인했다.

이날 김 원내대표는 오후 KBS라디오 '최영일의 시사본부'에 출연해 '윤 후보자 부인 김씨가 배우자포럼 대표로 공식 활동을 시작한다는 관측이 나온다'는 질문을 받고 이같이 답했다.

김 원내대표는 "당협위원장과 의원들의 배우자들도 활동할 수 있는 충분한 여력이 되고 의지도 있는데 그 부분에 (당이) 소홀했다"면서 "제가 원내대표가 되고 난 다음에 배우자들끼리 모여 현안에 대해 같이 강의도 듣고 토의도 하면서 향후 대선에서 해야할 역할을 고민하자 해서 계속 모임을 해왔다"고 설명했다.

그는 "갑자기 새삼스럽게 배우자포럼이 오인되는 보도가 있었다"며 "이것은 통상적으로 늘 해왔던 일이고, 중앙여성위원회가 주관하고 있는 당의 공식 활동이기 때문에 후보자의 배우자하고 직접 연관시키는 것은 사실하고 다르다"고 강조했다.

