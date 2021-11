자생한방병원, 'AJA 국제학술대회' 성료…"한의학, 통합의학으로"

신준식 박사 "자생력 높이는 치료법 고도화 될 것”

[아시아경제 서소정 기자] 자생한방병원(병원장 이진호)은 지난 21일 '자생력 증강을 위한 의학의 현재와 미래'를 주제로 미국 아칸소 보건교육대학과 공동 개최한 '2021 AJA(Annual Jaseng Academic) 국제학술대회'가 성황리에 마무리됐다고 22일 밝혔다.

이번 학술대회는 코로나19 확산을 막고 전세계 각지의 청중들이 쉽게 참여할 수 있도록 온라인으로 진행됐다. 미국 하버드 의대, 아칸소 보건교육대 교수진 등 국내외 의학 분야 최고 전문가 10명이 연자로 나섰으며 한의사, 의사 등 각국 의료계 관계자 총 350여명이 참석했다. 이들은 각종 질환에 있어 자생력을 높일 수 있는 통합의학 치료법에 대한 지식을 공유했다.

자생한방병원 설립자인 신준식 박사는 '통합의학 통증 치료에서의 자생력 회복 기전'을 주제로 기조 강연을 진행했다. 그는 통합의학적 측면에서 한의학이 갖는 강점을 분석하고 허리·목·어깨 통증, 안면신경마비 환자의 실제 한의 치료법 적용 사례들을 소개했다.

신 박사는 "추나요법과 침, 한약 등 한의통합치료가 근골격계 뿐만 아니라 각종 질환에 활발히 사용되고 있다"면서 "한·양방 협진을 통해 현대 한의학이 발전했듯, 이 자리를 계기로 동서양의 의학 전문가들이 지성을 모은다면 자가치유 기전인 자생력을 높이는 치료법을 고도화 시킬 수 있을 것"이라고 강조했다.

이어 미국 수기요법 전문가인 아칸소 보건교육대 오스테오패틱 의과대학 랜스 맥클레인 학장은 오스테오패틱 의학 치료법인 '채프만 반사점'과 한의학의 '경혈' 간 유사점에 대해 비교 설명했다.

아직 국외에서 생소한 개념인 기공과 태극권을 활용한 치료법도 발표됐다. 피터 웨인 하버드대 의과대학 교수 겸 브리검 여성병원 오셔통합의학센터 소장은 기공과 태극권이 운동기능과 정서적 안정, 인지능력을 향상시킨다며 노인 건강 관리에 도움이 될 수 있다고 말했다. 이후 이어진 강연에서는 대한한의학회 최도영 회장이 암(癌)성 통증에 대한 한의 치료법의 기전을 문헌적 근거로 설명했다.

이날 폐회사에서 자생의료재단 박병모 이사장은 "앞으로도 매년 학술대회를 개최함으로써 한의학에 대한 가치를 전파하고 해외 임상에서 한의학이 활용될 수 있도록 세계 유수 대학들과 협력 기회를 마련해 나가겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr