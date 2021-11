설빙, 일본 도쿄 재입성 초읽기

[아시아경제 문혜원 기자] 설빙은 일본 외식 프랜차이즈·경영 컨설팅 전문기업 주식회사J&K와 신규 마스터 프랜차이즈 계약을 체결하고, 내년 2월 일본 도쿄 등에 설빙 매장 2개점을 동시에 연다고 22일 밝혔다.

앞서 설빙은 2016년 6월 도쿄에 1호점인 설빙 하라주쿠점을 시작으로 일본 시장에 본격 진출하며 후쿠오카 텐진점, 센다이점 등 6개 점포를 열고 2억원이 넘는 월 평균 매출을 기록하는 등 큰 사랑을 받았다.

특히 일본 1호점인 설빙 하라주쿠점은 별도의 홍보가 이루어지지 않았음에도 오픈 직후 고객들의 입소문만으로 400여명이 100m가 넘는 긴 줄을 서고 7시간 대기를 마다하지 않는 등 폭발적인 인기를 얻었다. 이후에도 오픈런, 재료 조기 소진, 오후 4~5시 대기표 마감 등의 진풍경이 이어지며 가장 한국적인 맛으로 일본 현지인 입맛을 공략했다는 평가와 함께 한국식 디저트의 경쟁력을 확인시켰다.

이번 계약을 통해 설빙은 자사의 현지 사업 노하우에 신규 파트너사 ㈜J&K의 풍부한 경험을 더해 일본에서의 영광을 재현한다는 포부다. J&K는 2009년 당시 불모지나 다름 없던 한국식 디저트 카페를 일본에 최초로 론칭한 기업으로 프랜차이즈 사업은 물론 외식 경영 컨설팅 노하우를 보유, 현재 한국식 디저트 카페 브랜드들을 운영 중이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr