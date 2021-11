장성경찰서, 장애인 인권침해 방지 거주시설 점검 실시

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 장성경찰서(서장 배승관)가 최근 장애인 복지시설 종사자에 의한 보호 장애인 폭행 등 인권침해 사례가 전국적으로 빈발하는 가운데 이를 사전 예방하고자 군청과 합동으로 장애인 거주 시설에 대한 점검을 실시했다.

22일 장성경찰서에 따르면 이번 점검은 코로나19 감염병이 확산되면서 외부인의 방문이 제한된 장애인 거주 시설 종사자 등에 의한 폭언, 폭행, 성추행 등 피해 사례를 찾아내고, 유사사례가 발생하지 않도록 예방 활동에 중점을 뒀다.

장애인 상담 및 시설장 등 종사자에게 장애인 인권침해 예방 교육도 진행했다.

장성경찰서 관계자는 “사회적 약자인 장애인에 대한 폭언과 폭행, 성범죄는 비난받아 마땅한 범죄이다”며 “지역 주민들의 세심한 관심과 적극적 신고를 통한 지역 공동체 치안 참여를 당부드린다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr