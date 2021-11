조선호텔앤리조트, 온라인 전용 '조선호텔 뉴욕치즈케이크' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 22일부터 배송까지 한번에 가능한 온라인 전용 조선델리 케이크를 카카오톡 선물하기를 통해 출시한다고 밝혔다.

최근 코로나19의 영향으로 비대면 소비 트렌드가 확산되며 모바일로 선물을 보내거나 온라인으로 간편하게 주문해 집으로 배송 받을 수 있는 온라인 베이커리에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있다. 조선호텔앤리조트는 베이커리 브랜드 '조선델리'의 프리미엄 디저트를 집에서도 즐길 수 있도록 온라인 전용 케이크를 출시해 온라인 베이커리 시장 공략에 나섰다.

조선호텔앤리조트의 '조선델리'는 웨스틴 조선 서울, 웨스틴 조선 부산, 그랜드 조선 부산, 그랜드 조선 제주에 있다. 이번에 온라인 전용 상품으로 선보이는 '조선호텔 뉴욕치즈케이크'는 현재 판매되고 있는 조선델리의 인기 제품 중 하나로 조선델리 뉴욕치즈케이크의 맛을 그대로 구현하면서도 집에서 편하게 배송 받을 수 있도록 했다. 호텔은 "전문 파티시에의 비밀 레시피로 맛의 밸런스를 자랑한다"며 "치즈의 깊고 진한 풍미가 특징으로 '크러스트 타르트'를 사용해 기분 좋은 바삭함을 더한다"고 말했다.

'조선호텔 뉴욕치즈케이크'는 카카오톡 선물하기를 통해 구입할 수 있다. 평일 오후 2시 이전 배송 요청은 당일 출고해 다음날 수령이 가능하다. 12월부터 SSG닷컴을 통해서도 만날 수 있다.

