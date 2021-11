통일부 "北中 국경, 아직 해제됐다고 할 단계 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 22일 코로나19로 봉쇄됐던 북중 국경이 아직 해제되었다고 할 단계는 아니라고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 북중 국경 동향과 관련한 질문에 "아직 '물자교역이 재개됐다' 또는 '북중 국경 봉쇄가 해제됐다'라고 말할 단계는 아니다"라고 답했다.

앞서 코로나19로 인해 북중간 국경이 폐쇄됐지만, 올해 들어 북중 교역 재개를 위한 준비 동향이 꾸준히 관측돼 곧 북중 국경이 열리는 것 아니냐는 전망이 제기되기도 했다.

통일부는 "제반 동향 등으로 볼 때 북중 국경 개방을 위한 준비가 마무리 단계에 있는 것으로 본다"며 "구체적인 재개 시점은 북중 간 협의에 의해 결정돼야 할 사안인 만큼 예단하기 어렵다"고 설명했다.

남북 통신연락선에 대해서는 지난달 4일 이후 매일 정기 통화가 실시 중이지만, 영상회담 시스템 구축이나 실질 대화로는 이어지지 못했다고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr