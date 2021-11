마켓컬리, 쇼핑 축제 ‘블랙위크’ 행사…“최대 97% 할인 특가”

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 오는 26일까지 매일 모든 고객에게 최대 1만원의 적립금을 제공하고, 매일 4회씩 최대 97% 할인 특가상품을 판매하는 대규모 쇼핑 행사 ‘블랙위크’를 진행한다고 22일 밝혔다.

행사 기간 매일 1회 마켓컬리 회원이면 100% 당첨되는 룰렛 이벤트를 통해 3000원~1만원 상당의 ‘블랙 지원금’을 받을 수 있다. 당첨된 블랙 지원금은 마켓컬리 적립금으로 제공하며 지급 당일 자정까지 사용해야 한다.

매일 4회 9시, 12시, 15시, 18시에 찾아오는 ‘블랙 타임 어택’에서는 최대 97% 할인하는 특가 상품을 한정수량으로 선보인다. 대표 상품으로 닌텐도 스위치 네온블루&네온레드, LG전자 트롬 드럼세탁기, 발뮤다 기화식 가습기, 삼성전자 갤럭시워치4 등을 파격가에 구매할 수 있다.

마켓컬리에서 고객 후기 999개 이상을 받은 상품을 소개하는 ‘블랙 999 아이템’ 코너도 진행한다. 인기 브랜드의 상품들로 엄선해 매일 12시에 4개씩 공개하고, 최대 45%까지 할인 혜택을 제공한다.

