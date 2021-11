[클릭 e종목]"삼성전기, 패키지판 호황·메타버스 호재 주목"

키움증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 키움증권은 22일 삼성전기에 대해 패키지판의 구조적인 호황을 누릴수 있다며 투자의견 매수와 목표가 27만원을 유지했다. 메타버스와 관련해선 선제적인 기술 확보에 나선만큼 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 내다봤다.

4분기 삼성전기의 예상 영업이익은 3941억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 56% 늘어날 것으로 예측된다. MLCC는 PC와 TV 등 언택트 단말기 향 수요가 감소하지만, 네트워크, 서버 등 산업용 수요 강세가 이어져 Blended 평균 판매가격이 상승할 것으로 예상된다. 김지산 키움증권 연구원은 "패키지판은 5G 안테나 기판과 신규 주력 스마트폰용 FC-CSP 중심으로 완전 가동 상태를 이어갈 것"이라며 "카메라 모듈은 신규 플래그쉽향 고사양 제품의 출하가 4분기 선행적으로 진행될 것"이라고 전망했다.

패키지판의 장기 호황 기대감이 주목받고 있다. 패키지판의 기술적 최상단에 있는 FC-BGA의 공급 부족에서 비롯했다는 점에서 FC-BGA의 선두권 업체인 회사의 수혜가 클 수밖에 없다. FC-BGA는 프로세서의 대형화와 복수 칩 통합 추세에 따라 대면적화되고 있어 생산능력 잠식이 크고 패키지 기술이 진화하면서 제조 난도가 높아져 수요를 맞추지 못하고 있다.

FC-BGA의 대규모 투자와 제품 고도화가 기업가치 상승을 이끌어 낼 것으로 예상된다. 회사는 PC용 FC-BGA 분야 1위에 안주하지 않고 내년 하반기에 고부가 서버용 FC-BGA 시장에 진출할 계획이다. 이를 위해 대규모 투자를 진행할 것으로 알려졌으며 RF-PCB를 중단하기로 함에 따라 패키지판 중심의 사업 포트폴리오 선진화가 이뤄질 것으로 예측된다.

이에 따라 내년 회사는 역대 최고 실적 행진을 이어나갈 것으로 전망된다. 예상 연간 영업이익은 1조7179억원으로 1년전 대비 13% 성장할 것으로 기대된다. 패키지판은 FC-BGA, FC-CSP, 5G통신 기판의 수요 호조를 바탕으로 20% 이상의 영업이익률을 달성할 것으로 예측된다.

MLCC는 내년 2분기부터 재차 회복 사이클이 시작될 것으로 보인다. 스마트폰용은 업계 재고조정이 진행 중인데 내년 초 주 고객과 중화 고객들의 신모델 효과에 힘입어 수요가 반등할 것으로 전망된다. 전장용은 완성차 업체들의 생산 차질이 완화되면 수요 잠재력이 클 것으로 보이는데, 자율주행과 전기차 중심으로 MLCC 산업의 성장을 끌어낼 것으로 보인다.

메타버스 관련 행보도 주목할만하다. 김 연구원은 “회사는 최근 XR기기 전용 디스플레이 기업인 미국 Digilens사에 투자를 했는데 카메라와 3D 모듈, 디스플레이 모듈 중심으로 성과를 확대할 것”이라며 “전기·전자 업종 내 최선호주로 제시한다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr