세븐일레븐, 실외 자율주행 배달로봇 ‘뉴비’ 도입

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 서울 서초동에 있는 서초아이파크점에 자율주행 배달로봇 ‘뉴비’를 도입해 시범 운영에 돌입한다고 22일 밝혔다. 이는 지난 8월 자율주행 로봇 소프트웨어 개발 스타트업 ‘뉴빌리티’와 자율주행 로봇 배달 서비스 도입 및 상용화를 위한 업무협약을 체결한지 약 3개월 만이다.

뉴비는 카메라 기반 자율주행 시스템을 탑재하고 있어 성능이 뛰어나다. 복잡한 도심이나 비·눈 등이 오는 상황에서도 안정적으로 자율주행 배달을 수행할 수 있고, 최대 적재량은 25kg이다.

세븐일레븐은 각종 변수가 많은 실외에서의 첫 무인 배달 서비스 시도인 만큼 시스템 및 작동 안정화에 주력할 계획이다. 3개월간의 집중 테스트 기간을 갖고 서비스 운영 반경을 300m까지 단계별로 확대해 나갈 방침이다. 운영 대수도 순차적으로 추가 도입해 배달 주문 건에 즉각 대응할 수 있는 복합 운영 프로세스도 갖춰 나갈 예정이다.

세븐일레븐 관계자는 “근거리 배달은 편의점의 대표 서비스로 서서히 자리잡고 있으며 향후 그 수요는 더욱 커질 것으로 예상되는 만큼 차세대 배달 서비스 모델을 성공적으로 구축할 것”이라며 “무엇보다 디지털 기술을 활용한 가맹점의 운영 편의와 수익을 증대시킬 수 혁신 활동에 더욱 집중해 나가겠다”고 말했다.

