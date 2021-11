파리바게뜨, '리정·김나영·이무진' 함께한 크리스마스 영상 공개

[아시아경제 이승진 기자] 파리바게뜨는 올해 크리스마스 캠페인 주제인 ‘크리스마스, 대반전을 시작하자’에 맞게 뛰어난 재능과 매력으로 각 분야에서 ‘반전 문화’를 만들고 있는 유명인을 모델한 예고 영상을 21일 공개했다.

각 모델들은 고객 참여형 캠페인의 리더 역할을 하게 된다. ▲댄스 서바이벌 프로그램 ‘스트릿 우먼 파이터’를 통해 인기를 얻고 있는 리정은 댄스 리더 ▲방송인 김나영은 두 아들 신우, 이준과 함께 패션&홈스타일링 리더 ▲오디션 프로그램 ‘싱어게인2’ 최종 3위를 차지한 이무진은 캐롤&콘서트 리더다.

공개된 예고 영상은 크리스마스 분위기를 반전 시킬 각 크루 리더들이 그들과 함께할 일명 ‘반전 크루’를 모집한다는 내용으로 구성됐다.

파리바게뜨 관계자는 “크리스마스 대반전을 주제로 각 분야에서 큰 인기를 얻고 있는 셀럽들과 함께 고객 참여형 캠페인을 기획했다”며 “이번 영상을 시작으로 다양한 활동들을 준비했으니 많은 기대를 부탁드린다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr