서학개미, 천슬라 더 간다...테슬라 이달에만 3000억 순매수

[아시아경제 박지환 기자] 지난 넉 달간 미국 전기차 업체 테슬라를 순매도하며 차익 실현에 나섰던 '서학 개미'들이 이달 들어서는 매수 우위로 돌아섰다. 최근 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 매도 행진으로 주가가 급락하자 이를 매수 타이밍으로 본 것으로 풀이된다.

21일 증권정보포털 세이브로에 따르면 11월 들어 서학개미들은 테슬라 주식 2억6424만달러(약 3133억원)를 순매수했다. 이 같은 흐름이 이어진다면 서학개미들은 지난 6월 이후 5개월 만에 테슬라 주식 순매수로 전환하게 된다.

테슬라는 지난해 서학개미들이 가장 많이 산 미국 주식 종목 중 하나다. 서학개미의 지난해 테슬라 주식 순매수 금액은 30억171만달러(3조5585억원)에 이른다.

순매수 금액은 지난 1월 9억3915만달러(약 1조1134억원)로 정점을 찍은 뒤 2월 3억443만달러, 3월 2억3198만달러, 4월 1억4570만달러, 5월 8080만달러, 6월 1277만달러로 내리막을 탔다. 7월에는 2019년 12월 이후 1년 반에 매도 우위(2696만달러)로 전환해 지난달까지 순매도 흐름을 지속했다.

이달 들어 서학개미들이 테슬라 주식 매수 우위로 돌아선 것은 주가가 반락하고 있기 때문으로 풀이된다. 일론 머스크는 지난 6일 '테슬라 지분 10%를 팔지 결정해달라'는 돌발 트윗을 올렸다. 이후 8∼12일 닷새 연속으로 총 69억달러(약 8조1765억원) 상당의 테슬라 주식을 팔았다. 이 같은 소식이 알려지며 테슬라 주가는 닷새간 15.44% 급락했다. 최근 주가 조정기를 기회로 보고 서둘러 매수 행렬에 뛰어든 것으로 해석된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr