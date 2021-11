"아마존 인기상품 최대 50% 할인" 11번가, '블랙프라이데이 오리지널' 세일

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 미국 최대 쇼핑 행사인 블랙프라이데이(11월26일)를 맞아 '11번가 블랙프라이데이 오리지널' 세일을 22일부터 오는 30일까지 진행한다고 21일 밝혔다.

올해 11번가 블랙프라이데이 행사는 아마존이 참여해 역대 최대 규모로 진행된다. 지난 8월 말 오픈한 아마존 글로벌 스토어에서 판매 순위가 높았던 제품과 그간 블랙프라이데이 세일에서 인기가 높았던 제품군을 선정해 5만여개 아마존 인기상품을 준비, 최대 50% 할인한다. 11번가 해외직구 카테고리 내 550만개 인기 상품까지 더했다. 지난해 11번가 블랙프라이데이 할인 상품 수는 280만여개였다.

아마존 5만여개 딜 중 300여개는 11번가 전용으로 마련한 단독 특가다. 정가 대비 최대 50% 저렴하다. 직구 수요가 꾸준히 높은 영양제, 비타민 등 건강식품과 텀블러 등 주방용품, 화장품 등이다.

아마존 인기 카테고리 딜도 마련했다. 뷰티 카테고리는 최대 50%, 건강식품 카테고리는 최대 40%, 디지털·가전 카테고리는 최대 40%, 주방용품 카테고리는 최대 40% 할인해 행사를 진행한다. 오는 26일에는 '라이브11'을 통해 아마존 글로벌 스토어 특집 블랙프라이데이 라이브방송을, 29일에는 사이버먼데이 라이브방송을 선보일 예정이다.

11번가 내 입점한 아이허브, 오플닷컴, 비타트라 등 글로벌 제휴몰과의 연계 할인도 진행한다. 아이허브, 오플닷컴 영양제 등을 최대 70%까지 할인하며 그 외 CP컴퍼니 맨투맨 등 의류, 명품 브랜드 패션잡화, LG 75인치 TV, 어그 양털 슬리퍼, 일리 커피머신 등 직구 인기 아이템들을 할인가에 만날 수 있다.

지난 8월 말 오픈한 11번가의 아마존 글로벌 스토어는 아마존의 수천만개 상품을 11번가에서 편리하게 검색, 주문, 결제할 수 있는 서비스다. 11번가 회원은 11번가 아마존 글로벌 스토어에서 2만8000원 이상 구매 시 무료 배송 혜택(일부 상품 제외)을 제공받을 수 있다. '우주패스' 가입 고객은 구매 금액과 관계없이 상품 1개를 구매할 때도 무료 배송(일부 상품 제외) 혜택을 받는다.

