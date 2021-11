캐서린 타이 美무역대표부 대표, 국내 주요기업 대표단과 경제협력 방안 논의

전경련-암참, 주한미국대사관과 만남 공동 주관

삼성전자·현대차·LG엔솔 등 대기업 고위급 임원 참석

[아시아경제 김흥순 기자] 한국을 방문 중인 캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표가 20일 오후 서울 포시즌스 호텔에서 한국 주요 기업의 대표들과 만나 한미 양국의 경제 협력과 관계 강화 방안을 논의했다.

이날 회동은 '특별 리셉션' 형식으로 이뤄졌으며 전국경제인연합회(전경련)와 주한미국대사관, 주한미국상공회의소(암참)가 공동으로 주관했다.

전경련은 "이번 행사가 양국 간 상호 윈-윈의 산업협력 및 향후 원만한 통상 이슈 해결을 위한 분위기 조성과 관계 강화 차원에서 추진됐다"고 설명했다.

타이 대표의 이번 방한은 USTR 대표로서 갖는 첫 아시아 순방의 일환이다. 그는 상호호혜적인 관계 강화에 대한 미국의 강력한 의지와 '인도-태평양 경제 프로임워크' 모색을 위한 조 바이든 대통령·카멀라 해리스 부통령 행정부의 비전에 대해 강조했다고 전경련은 소개했다.

이날 회동에는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,200 전일대비 1,000 등락률 +1.42% 거래량 11,954,728 전일가 70,200 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株'손목 위 전쟁' 스마트워치 판 커진다… 중저가 쏟아지고 빅테크도 합류이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참(종합) close · 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 4,500 등락률 +2.20% 거래량 829,314 전일가 205,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 제네시스, 中 광저우모터쇼서 'GV70 전동화모델' 세계 첫 공개주춤했던 자동차株…달리는 건 언제쯤현대차, 미래 먹거리 수소조직 키운다…"박정국 사장이 총괄" close ·LG에너지솔루션·SK온· GS글로벌 GS글로벌 001250 | 코스피 증권정보 현재가 2,485 전일대비 25 등락률 -1.00% 거래량 428,790 전일가 2,510 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 지지율 따라 껑충...대선 테마 수혜 종목 확인![e공시 눈에 띄네] 코스피-26일GS글로벌, 2분기 영업익 113억...전년비 21.2% 감소 close · 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 35,600 전일대비 50 등락률 +0.14% 거래량 824,042 전일가 35,550 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 "美 태양광시장 커진다" 한화, 미국 폴리실리콘 공장 투자한화솔루션, 친환경 에너지로 '탄소저장고' 국립공원 지킨다한화큐셀, 美서 첫 ESS 단독단지 개발 close · CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 500 등락률 +0.37% 거래량 16,378 전일가 136,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 CJ대한통운, 용인 콜드체인 풀필먼트 센터 본격 가동CJ대한통운 "2023년까지 2.5兆 투자…혁신기술기업으로"CJ대한통운 ESG경영, 동북아 컨퍼런스서 성공 사례로 소개 close · 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 96,400 전일대비 600 등락률 +0.63% 거래량 35,229 전일가 95,800 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 효성, '서울배리어프리영화제' 지원금 전달[클릭 e종목] 효성 실적 부진 우려…목표가 ↓조현준 "고객 소리에 민첩하게 움직여야" close · DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 72,400 전일대비 4,900 등락률 +7.26% 거래량 4,161,348 전일가 67,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 DB하이텍, 3분기 실적 '역대 최대 규모'…매출 3284억결국 반도체 자료 제출한 삼성·SK…美 "필요시 국방물자법 사용"(종합)美, 반도체 자료 추가 압박하나…삼성전자·SK하이닉스 등 민감 내용 뺀 정보 제출 close ·삼양 등 국내 대기업 고위급 임원들이 참석했다. 허창수 전경련 회장과 제임스 김 암참 회장도 함께했다. 양국 재계 대표단은 이번 간담회에서 한미 경제 동반자 관계와 추후 양국의 협력 강화 방안에 대한 유의미한 의견들을 활발히 교환했다고 전경련은 덧붙였다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표는 "미국은 한국에 있어 제1의 무역 파트너이자 문화적·군사적으로도 매우 중요한 동반자"라고 강조했다. 그러면서 "한미 양국의 경제 협력·발전에 있어 타이 대표의 리더십과 능력은 필수 불가결한 만큼 앞으로도 암참은 타이 대표와 USTR, 미 대사관에 대한 전폭적 지원을 아끼지 않겠다"며 "대정부 지원 및 시장진입 프로그램 등 다양한 수단을 동원해 든든한 지원군 역할에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

허창수 전경련 회장은 "그간 양국은 한미동맹을 통해 어려운 시기를 극복해 왔으며 지난 2년의 팬데믹 중에도 협력을 통해 강철 같은 한미동맹의 진정성을 보여줬다"고 평가했다. 그러면서 "코로나19로 경제적 불확실성이 큰 때에 공통의 가치를 공유하는 국가 간 협력이 더욱 중요하다"며 "양국이 함께 공정한 글로벌 기업환경을 조성하고, 첨단산업 분야 협력을 통해 세계 번영을 위한 시너지를 창출해야 한다"고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr