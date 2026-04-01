주주환원 위해 3일 주당 25원 현금배당

GS글로벌 GS글로벌 close 증권정보 001250 KOSPI 현재가 2,630 전일대비 125 등락률 +4.99% 거래량 500,457 전일가 2,505 2026.04.01 10:56 기준 관련기사 GS, 스타트업 협업 확대…허태수 "단순 투자 아닌 신사업 포트폴리오" GS그룹, 2026년 임원 인사…오너家 허용수·허세홍, 부회장 승진 현대차 아반떼·랜드로버 디스커버리4 등 19개 차종 1만4708대 리콜 전 종목 시세 보기 은 김성원 대표이사 사장이 정치 주주총회 직후 장내 매수를 통해 GS글로벌 주식 4만주를 취득했다고 1일 밝혔다.

김성원 사장은 지난달 26일 정기 주주총회를 통해 신임 대표로 선임됐다.

김 사장은 "회사의 미래 성장에 대한 확신을 바탕으로 한 결정"이라며 "주주가치 제고와 책임경영 실천을 위해 지속적으로 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

김성원 GS글로벌 신임 대표. GS글로벌 AD 원본보기 아이콘

주요 임원 및 직원들 역시 회사에 대한 신뢰를 바탕으로 자발적인 주식 매입에 동참할 예정이다.

GS글로벌은 주주환원 정책도 지속한다. 오는 4월 3일 주당 25원의 현금배당을 지급할 예정으로, 안정적인 배당을 통해 주주가치 제고를 이어갈 방침이다.

한편, GS글로벌은 지난해 연결 기준 매출 4조1093억원, 영업이익 523억원을 기록했다. 글로벌 무역 규제 강화와 주요국 경기 둔화 등 대외 불확실성 속에서도 안정적인 매출 규모를 유지한 것으로 평가된다.

다만 매출 대부분이 무역·유통 부문에 집중돼 있는 만큼, 사업 포트폴리오 다각화와 새로운 성장동력 확보가 핵심 과제로 꼽힌다. 회사는 올해 매출 목표를 약 4조6000억원으로 제시하며, 외형 성장과 함께 수익성 중심의 질적 성장 전략을 본격화할 계획이다.

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GS글로벌 관계자는 "이번 GS글로벌 주식 매입은 최고경영자가 직접 회사 주식에 투자함으로써 중장기 성장성에 대한 확신을 시장에 전달하고, 기업가치 저평가 해소 의지를 실천한 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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