한국공항공사와 국토교통부가 세계적인 관광명소가 있는 페루 마추픽추의 관문인 쿠스코 주 친체로시에서 19일(현지시간) 신공항 건설 사업 착공식을 가졌다. 이날 우리나라와 페루 측 관계자들이 착공식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 왼쪽 두 번째부터 루이스 알베르토 우르밤바 시장, 조영준 주페루대사, 손창완 KAC사장. 페루 로베르토 산체스관광통상부장관, 윤영준 현대건설 사장, 주종완국토부 공항정책관, 김용구(오른쪽 세 번째)도화엔지니어링 사장. /공항사진기자단

