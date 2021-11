"日, 주일미군 분담금 증액 美요구에 응할 듯"

[아시아경제 조유진 기자] 일본 정부가 주일미군 주둔비 분담금을 늘리라는 미국의 요구에 응하는 방향으로 조율에 들어갔다고 니혼게이자이신문이 19일 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부는 2022회계연도부터 5년 간의 주일미군 분담금을 미국의 요구에 따라 증액하는 방향으로 조율 중이다.

미국 측이 요구하는 증액 규모는 알려지지 않았다. 일본 정부는 주일미군 분담금을 늘리는 대신 증액분을 주일미군 기지 광열비 등 기존 경비가 아니라 공동 훈련 등 미일 동맹을 강화하는 쪽으로 지출할 것을 미국 측에 요구하기로 한 것으로 전해진다.

일본 정부가 2021회계연도(2021년4월~2022년3월)에 부담하는 주일미군 분담금은 전년 대비 1.2% 늘어난 2017억엔(약 2조1000억원)이다.

올 2월에 미일이 합의한 2021회계연도 주일미군 분담금이 소폭 인상에 그친 것은 주둔비 분담의 근거가 되는 미일 방위비 특별협정이 당시 1년 연장됐기 때문이다.

니혼게이자이는 "2022회계연도 예산에 (주일미군 분담금을) 반영하기 위해서는 연내에 대략적인 합의를 해야 한다"고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr