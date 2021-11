中, 바이든 올림픽 보이콧 언급에 "내정 간섭" 반발

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령의 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧 검토 발언에 중국이 내정 간섭이라며 강력 반발했다.

19일 자오리젠 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 바이든 대통령의 보이콧 검토 발언에 대한 입장을 묻는 질문에 "신장 문제에 대해 어떠한 외부세력도 어떠한 명목과 방식으로도 간섭하는 것을 용납하지 않는다"며 이같이 답했다.

그는 이어 "미국이 신장에 강제노동이 존재한다고 중국을 먹칠하는 것은 우스갯소리"라며 "미국이 인권문제와 관련해 중국을 비난하는 것은 사실과 맞지 않는다"고 맞섰다.

그러면서 올림픽을 보이콧하는 것은 스포츠를 정치화하는 것이라고 비난했다. 자오 대변인은 "베이징 올림픽은 세계 각국 선수들의 무대고, 그들이 주인공"이라며 "스포츠를 정치화하는 것은 올림픽 정신에 어긋나 각국 선수들의 이익에 해를 끼친다"고 강조했다.

앞서 바이든 대통령은 18일(현지시간) 백악관에서 열린 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리와의 회담 후 기자회견에서 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧 검토를 묻는 말에 "검토하고 있다"고 말했다. 바이든 대통령이 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧 가능성을 언급한 것은 처음이다.

