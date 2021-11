[아시아경제 임춘한 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 21,150 전일대비 50 등락률 -0.24% 거래량 496,297 전일가 21,200 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 대만서 도시철도 사업 수주…2078억원 규모'현대차-현대로템 개발' 웨어러블 로봇, 농업 분야 상용화 나선다현대로템, ESG 종합평가 'A등급'…지난해보다 상향 close 은 19일 방위사업청과 K2전차 창정비요소개발 계약을 체결했다고 공시했다.

계약금액은 1136억원이며, 계약기간은 2026년 4월 30일까지다.

