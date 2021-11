신종우 진주시 부시장 “정부 합동 평가 최우수 달성 위해 최선 다해달라”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 신종우 진주시 부시장은 19일 오후 1시 30분 시청 시민홀에서 ‘2022년 정부 및 경남도 합동평가 2차 대책보고회‘를 개최했다.

합동평가는 경남도가 도내 18개 시·군을 대상으로 국가 주요정책과 도 역점시책의 추진성과를 종합 평가하는 것으로, 올해는 정부합동평가 연계지표 88개, 도 역점시책 지표 34개 등 총 122개의 지표로 평가를 실시하게 된다.

이날 보고회는 정성평가 부문의 시책 우수사례와 실적이 부진한 지표의 추진상황 점검을 통해 문제점을 확인하고, 성과 향상을 위한 대책을 마련하는 데 중점을 두고 진행됐다.

신종우 부시장은 “합동평가는 시민의 생활과 밀접한 시책을 수행하는 것으로, 시민을 위한 적극적인 업무수행이 합동평가에서도 좋은 결과로 이어질 것”이라며 “지방자치단체의 역량을 대외적으로 평가받는 만큼 각 부서에서는 책임감을 가지고 최우수기관 달성을 위해 최선을 다해 달라”고 당부했다.

진주시 관계자는 “올해 남은 기간 동안 업무 담당자들과 지속적인 컨설팅을 통해 최대한 실적을 확보하고, 정성지표에 관해서는 우수사례 적합성을 다시 한번 점검해서 미흡한 부분은 보완 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

