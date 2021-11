김종인, 관여 안 한다면서… "친소관계로 구성해선 안 돼, 냉정해져야"

김종인 사무실 방문한 권성동

김종인, 尹 향해 막판까지 쓴소리

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보와 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 선거대책위원회 구성 막바지에 돌입한 가운데 선대위 합류 여부 등을 두고 여전히 김 전 위원장과 윤 후보 측이 각기 다른 목소리를 내고 있다.

윤 후보 비서실장을 맡았었던 권성동 사무총장은 19일 오전 서울 종로구에 위치한 김 전 위원장 사무실에 방문했다. 권 사무총장은 기자들과 만나 "새로운 사무총장으로서 선대위를 이끌 위원장님께 인사를 드리러 왔고, 앞으로 잘 모시고 윤 후보 당선 위해 선대위가 잘 가동되도록 보좌하겠다는 말씀을 드렸다"며 김 전 위원장의 선대위 합류를 기정사실화했다.

그는 '김 전 위원장이 (합류를) 최종 수락했느냐'는 질문에 "이미 윤 후보와 두 분간에는 이미 여러 차례 깊은 대화를 통해 수락한 거나 마찬가지라고 생각한다"고 답했다.

그러나 정작 김 전 위원장은 합류 사실을 부인했다. 그는 이날 사무실 앞에서 기자들과 만나 '선대위 관련 조언을 했느냐'는 질문에 "난 권 실장과 그런 이야기를 할 계제가 아니라 그런 이야기를 하지 않았다"면서 "난 관여 안 해서 모른다"고 답변을 피했다.

다만 윤 후보가 제시한 선대위 구성안에 대해 주관을 드러내며 사실상 개입 의사를 드러냈다. 윤 후보의 선대위 구성에 대해 "어떻게 하면 캠프가 효율적으로 일해서 표를 극대화시킬 것이냐는 것에 포커스를 맞춰야지, 어떤 특정인을 어느 자리에 배치하고 뭐하고 그런 것에 관심을 둬선 안 된다고 생각한다"고 지적했다.

김병준 전 자유한국당 비대위원장의 상임선대위원장 합류설에 대해서도 "종전에 없던 일을 할 필요가 없다"며 "나는 상임선대위원장이라는 걸 들어본 적이 없다"고 비판적인 입장을 드러냈다. 또 "대통령 되는 사람이라는 건 무슨 과거의 인연, 개인적인 친소관계 이런 것을 가지고 생각하면 안 된다"며 "좀 냉정해져야 할 필요가 있다"고 직언했다.

앞서 김 전 위원장은 윤 후보에게 약자동행위원회를 만들어, 직접 위원장을 맡을 것을 제안한 사실도 확인됐다. 김 전 위원장은 "양극화가 시작돼서 빈부 격차가 심화된 것이 사회적으로 감당해야 할 가장 큰 문제"라며 "경제적으로 황폐화된 사람을 어떻게 끌고 갈지 보는 게 다음 대통령의 1차적인 과제라고 생각해 그 문제를 좀 심각하게 후보가 관심갖고 제반 정책을 제시할 위원회가 필요하다고 얘기한 것"이라고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr