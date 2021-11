함평군 드림스타트, 도자기 공예 프로그램 진행

고학년 아동 15명 대상…내달 8일까지 주 1회 실시

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 드림스타트 아동을 대상으로 도자기 공예 프로그램을 운영한다.

19일 함평군에 따르면 17일부터 매주 수요일 총 4회에 걸쳐 드림스타트 고학년 아동 15명을 대상으로 도자기 공예 프로그램을 진행한다.

군은 단계적 일상 회복(위드코로나) 시행에 따라 그동안 외부활동이 위축됐던 아이들에게 여가활동 및 또래와의 교류 증진 기회를 제공하기 위해 이번 프로그램을 마련했다.

아이들은 체험활동을 통해 물레, 조형 등 다양한 도자기 기법을 활용해 접시, 애착 인형 등 실생활에서 사용 가능한 소품들을 직접 만들어 보는 시간을 갖는다.

프로그램에는 도자기 공예뿐만 아니라 생태학습 체험도 있어 아이들의 창의력과 정서 발달에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

이상익 군수는 “이번 프로그램을 통해 아동들이 육체적·정서적으로 더욱 건강하게 성장할 수 있길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr