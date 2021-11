광주동·서부교육청 '학교폭력예방 캠페인' 실시

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주동·서부교육지원청이 광주시교육청 및 유관기관과 합동으로 지난 18일 수능 이후 '학교폭력예방 캠페인'을 실시했다.

19일 광주동·서부교육지원청에 따르면 이번 캠페인은 경찰서, 구청 등 유관기관 및 패트롤맘 광주지부, 청소년폭력예방재단 등 지역사회단체와 함께 청소년들의 다중이용시설 출입 자제, 학교폭력 및 청소년 비행을 선제적으로 예방하기 위해 마련됐다.

'학교폭력예방 캠페인'은 주요 청소년 밀집구역인 충장로와 상무지구 일대에서 전개됐다. 마스크 및 학교폭력예방 홍보 물품 등을 나눠주며 시민들의 관심과 동참을 유도했다.

또 청소년들을 대상으로 PC방·노래방을 포함한 다중이용시설 출입 자제, 개인 방역수칙 준수 등을 독려했다.

광주동·서부교육지원청은 수능 이후 발생하는 각종 청소년 비행, 학교폭력, 공공장소 흡연 등의 예방을 위해 교원 생활교육연구회 회원들과 함께 교외 생활교육 활동도 병행할 계획이다.

광주동·서부교육지원청 관계자는 "대학수학능력시험 이후 긴장이 풀어진 수험생들이 유해환경에 노출되지 않도록 유관기관과 협력하겠다"며 "학생들이 안정적인 학교생활을 할 수 있도록 코로나19 확산 방지, 학교폭력 예방을 위한 생활교육을 지속적으로 실시하겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr