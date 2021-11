에넥스몰, 거실가구·붙박이장 할인쿠폰 쏜다

[아시아경제 김종화 기자] ㈜에넥스가 연말을 앞두고 집을 새롭게 단장하고자 하는 고객을 위해 오는 30일까지 다양한 프로모션을 준비했다.

먼저 'BEST 거실 BIG할인전'을 눈여겨 볼만하다. 올 한해 많은 사랑을 받았던 에넥스몰 거실 아이템 대해 최대 10% 추가할인 쿠폰을 제공한다. 이벤트 제품은 ▲ES몬타나 4인 이태리 천연 소가죽 면피 소파 ▲ES블랑 블루 커버링 4인용 패브릭 소파 ▲ES위드 아쿠아 스웨이드 패브릭 소파 ▲ET에디션 1600거실장 등 다양한 리빙룸 아이템이 포함된다.

올해 출시된 붙박이장 신제품에 대해 추가 10% 할인혜택을 제공한다. 이벤트 제품은 ▲샬롱 화장대형 붙박이장 이벤트 제품은 ▲시그니처 슬라이딩 붙박이장 등이 해당된다. 신규가입 및 앱 설치 이벤트를 마련했다. 어플리케이션 설치 후 신규 회원가입 시 즉시 사용 가능한 최대 1만포인트를 받을 수 있다.

에넥스 관계자는 "연말을 맞아 새롭게 집을 꾸미려는 고객들을 위해 시즌 프로모션을 기획하게 됐다"면서 "평소 눈여겨보시던 자사 제품이 있다면 이번 기회를 통해 합리적인 가격에 만나보시길 바란다"고 전했다.

