‘위드 코로나’에 울산 전통 축제 ‘마두희’ 재개된다 … 축제 상징 줄당기기 취소, 거리행진만

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시 장수완 행정부시장이 19일 오후 4시 울산 대표 지역축제의 하나인 ‘마두희 축제’에 대한 방역과 안전 합동 점검에 나선다.

마두희축제는 줄다리기 등 울산지역 전통놀이 축제로 일제 강점기 중단됐다 2013년 복원된 뒤 2014년부터 매년 열려오고 있다.

지난해 코로나19로 취소된 ‘마두희 축제’는 올해 재개된다. 방역관리를 위해 큰줄당기기는 취소하고, 수레에 줄을 실어 이동하는 마두희 거리행진만 진행하면서 행사를 축소해 치른다.

울산시는 지난 10월 19일부터 국가안전대진단 및 가을 행락철 특별방역대책과 연계해 지역축제 행사장 시설과 주요 관광체험시설을 점검해오고 있다.

축제장 곳곳에 방역요원 30명을 배치해 관리한다. 취식금지, 거리두기, 백신 접종완료자 및 음성판정자 외 축제장 출입차단 등 방역점검도 이뤄진다.

울산은 최근 코로나 확진자 수가 전국 최하위 수준으로 관리되고 있지만 행사와 축제로 인해 재확산되지 않도록 방역에 집중할 계획이다.

장수완 행정부시장은 “단계적 일상회복 전환으로 연말연시 방역관리가 소홀해지지 않도록 현장점검을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr