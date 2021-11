은평구, 12월21일부터 ‘차세대 전자여권’ 발급

남색 표지에 면수 증면하고 내구성·보안 등 강화

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(은평구청장 김미경)는 12월21일부터 기존과 동일한 수수료로 ‘차세대 전자여권’을 발급한다.

‘차세대 전자여권’은 폴리카보네이트 재질로 개인정보 면의 보안성과 내구성이 강화됐다. 표지 색상은 기존 녹색에서 남색으로 변경되고 사증면수도 최대 58면으로 확대된다. 디자인은 우리 문화유산 이미지를 활용해 한국의 전통과 문화를 살렸다. 주민등록번호는 제외됐고 여권번호 체계 변경과 함께 다양한 최신 보안 요소가 반영됐다.

이 외 기존 여권에 사증란 부족할 때 책자형 사증을 추가했던 제도가 폐지되며 기존 알뜰 여권은 24면에서 26면으로 증가했다.

다만 현재 사용 중인 여권 재고를 소진하기 위해 내년 상반기 중 한시적으로 유효기간 5년미만 여권(여권발급수수료 1만5000원) 발급을 신청받을 계획이다.

또 여권사무대행기관 방문 신청자에 한해 여권제작기관에서 발급된 여권을 신청인에게 개별 우편발송(비용 신청인 부담)하는 우편 직배송 서비스도 시행 예정이다. 추가로 민원인이 신청시 출생지 표기 기재가 가능하다.

김미경 은평구청장은 “단계적 일상회복으로 정책이 전환되면서 국내외 백신 접종률 증가로 해외여행에 대한 기대감이 커지고 있다”며 “신속하고 편리한 여권민원 서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr