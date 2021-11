LH 광주전남본부, 음식나눔상자 전달 사회공헌활동

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] LH 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪는 이웃들에게 500만원상당의 음식 나눔상자를 전달했다고 18일 밝혔다.

LH 임직원으로 구성된 나눔봉사단 20여명은 이날 광주시 북구에 소재한 대한적십자사 광주전남지사를 찾아 코로나19 장기화로 식사와 생활에 어려움을 겪는 이웃들을 위해 음식 나눔상자를 직접 포장하고, 대상자들에게 전달하는 시간을 가졌다.

LH 이재로본부장은 “코로나19 장기화로 어려움을 겪으시는분들에게 도움이 되었으면 한다”며 “LH는 다양한 사회공헌활동을 통해 지역사회에 힘이 되는 공공기관이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

LH는 해마다 지역사회를 위해 나눔 봉사활동을 펼치고 있으며, 지역단체 등을 통한 물품전달, 재능기부, 기부금전달 등 체계적인 사회공헌활동을 펼치며 나눔 활동에 앞장서고 있다.

조만간 음식나눔상자 전달과 더불어 김장나눔봉사, 도시락 지원 행사, 헌혈활동 등을 추가로 시행할 계획이다.

