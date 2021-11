파리바게뜨, ‘분위기 대반전’ 크리스마스 케이크 공개

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 2021 크리스마스 시즌을 앞두고 예년보다 크리스마스 준비를 서두르며 기대감을 보이는 올해 트렌드를 반영해 “크리스마스, 대반전을 시작하자”라는 주제로 크리스마스 캠페인을 전개한다고 18일 밝혔다.

파리바게뜨는 크리스마스를 대표하는 레드 컬러를 과감하게 적용한 2단 케이크부터 화려한 입체케이크, 산타, 루돌프, 트리 등의 오브제를 활용한 케이크까지 40여종의 시즌 제품을 선보일 예정이다.

대표 제품은 ▲촉촉한 딸기 시트에 부드러운 생크림과 상큼한 딸기 콩포트를 더하고 신선한 생딸기를 올려 화려하게 완성한 2단 케이크인 ‘블레싱 레드베리(스페셜)’ ▲촉촉한 화이트 스폰지와 생크림, 딸기 콩포트가 어우러진 케이크를 산타 얼굴로 구현한 입체 케이크인 ‘산타 이즈 백’ ▲부드러운 화이트 스폰지와 생크림, 딸기 콩포트를 교차로 쌓아 입체 트리 모양으로 구현한 ‘위싱트리’ ▲초코 크런치의 바삭한 식감을 더한 달콤한 초코케이크를 입체적인 종 모양으로 구현한 ‘징글벨 징글벨’ ▲달콤한 초코 케이크를 귀여운 펭수산타 디자인으로 생생하게 구현한 입체 케이크 ‘펭수산타’ 등이다.

사전예약 프로모션도 진행한다. 오는 25일부터 다음 달 17일까지 해피오더, 카카오주문하기, 배달의민족, 요기요 애플리케이션을 통해 원하는 케이크를 최대 25% 혜택 가격으로 사전 예약할 수 있다. 제품은 다음 달 23일부터 25일까지 주문 시 선택한 매장에서 수령 가능하다.

해피오더를 통해 사전예약하는 고객을 대상으로 크리스마스 홈파티용 굿즈 2종도 사전 예약할 수 있는 혜택도 제공한다. 이번 굿즈는 대형 풍선 7종과 레터링 풍선, 3색 고무 풍선 등 화려한 홈파티를 완성하는 다양한 풍선들로 구성한 ‘파티 데코팩’과 올인원 라이프스타일 플랫폼인 ‘오늘의집’과 협업해500ml 페트병 약 300만개를 재활용한 소재로 따뜻한 질감을 구현한 ‘친환경 부클레 러그’ 등 2종이다.

