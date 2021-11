[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 17일 함평군장애인협회(회장 박종관)와 함께 ‘2021 대한민국 국향대전’을 관람하며 화합과 소통을 위한 문화체험 행사를 했다고 18일 밝혔다.

평소 외부활동이 어려운 장애인들은 이번 문화체험을 통해 다채로운 국화 조형물과 분재작품을 감상하는 등 코로나19로 지친 몸과 마음을 위로하는 시간을 가졌다.

박종관 회장은 “올 상반기에는 함평자동차극장 관람으로 장애인들의 문화적 갈증 해소에 큰 도움이 됐다”며 “이번에는 국향대전을 통해 장애인과 비장애인 간의 화합과 소통을 시간이 된 것 같다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr