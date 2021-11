추억의국민학교떡볶이, 제 1회 ‘2021 일본 국제 식품전시회’ 참가

[아시아경제 유현석 기자] 추억의국민학교떡볶이가 ‘후쿠오카 온라인 식품 수출상담회’에 이어 오는 19일까지 일본 오사카에서 개최되는 ‘제 1회 일본 국제식품전시회(JFEX 2021)’에 참가한다고 밝혔다.

일본 최대 무역 전시회 RX Japan Ltd.가 주최하는 JFEX는 와인&주류, 가공식품, 육류&유제품 총 3개의 전문 전시회로 구성됐다. 전 세계 약 30개 국가, 500여개사의 다양한 제품을 한자리에서 확인할 수 있다. 또 ‘온라인 매칭 시스템’을 통해 사전 미팅 약속 설정이 가능해 만족도 향상은 물론 시장 진출의 기회가 확대된다.

‘국떡’은 이번 행사에 프리미엄라인 뉴트로 제품5종(▲오리지널, ▲누들, ▲통후추맛, ▲크림후추, ▲매콤짜장), 상온보관 및 간편조리가 가능한 컵볶이 그리고 팬볶이 각각 3종(▲오리지널, ▲매콤까르보, ▲매콤짜장) 등을 선보인다.

국떡 관계자는 “3일간의 전시회를 통해 보다 많은 분들에게 추억의 국민학교 떡볶이를 알리는 계기가 되길 바란다"며 "또한 이번 전시회를 계기로 세계 5위의 식품 수입국가답게 높은 시장 잠재력을 갖고 있는 일본 및 아시아 판로 개척과 수출 지표 개선될 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "우수한 제품력을 갖춘 상품을 지속적으로 출시는 물론 비대면 등 다양한 방식을 활용해 코로나19 위기 속에서 빠르게 변화하는 시장 트렌드에 대응할 계획"이라고 덧붙였다.

