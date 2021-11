▶이정순씨 별세, 손영득(한국자산관리공사 캠코인재개발원 팀장), 영태 모친상= 18일 경남 창원 정다운요양병원 특1호실, 발인 20일 오전 6시30분, 장지 창원공원묘원

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr