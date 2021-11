하나카드, 인디 아티스트 콜라보 진행…정예원 '야호' 뮤비제작

5번째 아티스트로 '청춘라이터 정예원' 과 '야호' 뮤직 비디오 제작

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천과 공연문화 활성화를 목적으로 인디 아티스트 콜라보 프로젝트를 진행한다고 18일 밝혔다.

하나카드는 올해 5월부터 침체된 공연문화의 활성화와 뮤지션 아티스트 발굴 및 홍보를 통한 나눔 문화 확산을 목적으로 자사의 유튜브 채널인 하나TV를 통해 다양한 뮤직 콜라보 이벤트를 진행하고 있다.

일렉트릭 뮤직 인디밴드 세이수미를 시작으로 힙합 뮤지션 Joob A(줍에이), 맥거핀 밴드등과 함께 진행했던 아티스트 콜라보 프로젝트는 유튜브 누적 조회수 160만회 이상을 기록하는 등 성공적인 프로젝트로 평가 받고있다.

다섯 번째 인디 아티스트로 선정된 '청춘라이터 정예원'은 2019년 3월 첫 디지털 싱글인 '나의 작은 별에게'로 데뷔했으며 TV예능 '효리네 민박'에서 삼 남매 투숙객으로 '상순이네 민박'을 부른 소녀로도 유명하다.

뮤직비디오 시청 고객을 위한 이벤트도 진행된다. 다음달 12일까지 유튜브 뮤직 콘서트 영상 시청 후 감상평을 남기면, 이벤트에 참여하는 고객에게는 추첨을 통해 LED가습기, 아이스크림 케이크, 스타벅스 아메리카노 등의 경품이 증정된다.

