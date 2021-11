[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교는 해군과 협의해 해군·육군 ROTC에 이어 해병대 ROTC 과정을 신설, 운영하기로 했다.

전국 대학 중 3개 ROTC 과정을 운영하는 대학은 부경대가 유일하다.

부경대는 지난 3월부터 해병대사령부와 함께 해병대 ROTC 과정 설치와 운영을 협의해 왔다.

최근 해군의 승인을 받아 2022년부터 후보생 모집과 선발을 추진한다.

부경대는 오는 12월 해병대와 ROTC 과정 운영을 위한 협약을 체결해 내년 3월부터 후보생을 모집하게 된다.

2022년 기준 1학년과 2학년 재학생을 대상으로 각 학년당 20명씩 총 40명을 선발해 2023년부터 운영할 예정이다.

부경대는 지금까지 3800여명의 장교를 배출했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr