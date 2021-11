[클릭 e종목]와이솔, 3분기 실적부진..."내년 상반기 기다리자"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 18일 와이솔에 대해 올해 3분기 실적에서 시장 기대치를 하회했지만 내년 상반기까지 기다려 볼 수 있는 실적 모멘텀을 가지고 있다고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6000원을 유지했다.

김록호 하나금융투자 연구원은 "와이솔의 3분기 매출액은 977억원, 영업이익은 25억원으로 전년 대비 각각 7%, 75% 감소했다"며 "고객사의 스마트폰 출하량이 AP 및 각종 부품 부족으로 인해 전년 동기 대비 적었기 때문에 매출액이 감소했다"고 분석했다.

다만 3분기 고객사의 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 15% 가까이 감소했음에도 불구하고 와이솔의 매출액 감소 폭은 선방했다는 평가다. 이는 5G 스마트폰 확대로 대당 탑재량이 증가했으며, 중국 고객사향 매출액이 전년 동기 대비 양호했기 때문이다. 특히 영업이익 감소폭이 컸는데 차기 필터 개발로 인한 비용 부담이 지속됐고 재료비 가격 상승, 제품 믹스 악화 등이 원인이란 분석이 나온다.

4분기 매출액은 921억원으로 전년 대비 11% 증가했지만 영업이익은 23억원으로 31% 감소할 것으로 전망된다. 김록호 연구원은 "고객사의 스마트폰 출하량은 여전히 각종 부품의 공급 부족으로 출하량 반등이 어려운 상황"이라며 "다만 기저 효과와 대당 탑재량 증가 등으로 인해 전년 동기 대비 매출액은 증가할 것으로 추정된다"고 말했다. 그는 "신규 필터에 대한 연구개발과 재료비 가격 상승 등의 이슈가 단기간에 해소되기는 어려운 상황이기 때문에 전분기와 유사한 수준의 실적에 그칠 것으로 판단한다"고 덧붙였다.

향후 관전 포인트는 차세대 필터 개발의 완료 및 고객사 공급 여부, IC 등의 원재료 내재화 성공 여부를 꼽았다. 김 연구원은 "해당 이슈는 내년 상반기 내에 확인이 가능할 것으로 예상된다"며 "성공 시에 하반기 실적에 기여할 것으로 판단한다"고 강조했다.

