[아시아경제 이지은 기자] 오는 18일 수학능력시험(수능)을 앞두고 문재인 대통령이 "공부 뿐 아니라 방역의 어려움도 이겨냈다"며 올해 수험생들을 응원했다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "코로나 세대만이 겪어야 했던 특별한 어려움이었기에 여러분이 잘 이겨낸 것이 더욱 자랑스럽다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "정부는 안전한 수능으로 여러분을 응원한다. 특별 방역과 원격수업으로 수험생을 보호하는데 최선을 다했다"고 강조했다.

또 "모두 공정하게 수능을 볼 수 있도록 준비를 마쳤다"며 "필요한 수험생들에게 별도시험장을 마련했고, 병원과 생활치료소에서도 응시할 수 있게 했다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "이제 하나의 산을 넘어 여러분의 꿈이 활짝 펼쳐지길 기원한다. 잘해왔고, 더 잘할 수 있다"고 격려했다.

