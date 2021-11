[아시아경제 박지환 기자] SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 30,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 26,642 전일가 30,400 2021.11.17 15:30 장마감 관련기사 SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close 는 계열사 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억원을 출자하기로 했다고 17일 공시했다.

출자 목적물은 보통주 50만주다. SK디앤디 측은 출자 목적에 대해 "자회사 사업 구조 강화"라고 설명했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr