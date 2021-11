양정철 "이재명 선대위, 후보만 죽어라 뛰고 절박함 안 보여" (종합)

[아시아경제 전진영 기자] 문재인 대통령의 ‘복심’으로 알려진 양정철 전 민주연구원장은 이재명 더불어민주당 후보 선대위의 현 상황에 대해 “후보만 죽어라 뛰고 절박함이 안 느껴진다”며 "확실한 컨트롤타워를 설치하고, 모호한 책임과 권한, 그리고 비효율적인 체제를 빨리 개선해야 한다"고 진단했다. 현재 여당 초선의원 등 당 안팎에서는 경직된 선대위의 문제점을 지적하며 외부인사 영입을 요구하는 목소리가 나오는 상황이다.

양 전 원장은 이날 오후 국회에서 열린 ‘민주당 영입인재·비례대표’ 모임에 참석해 현재 민주당의 문제점을 짚으며 ‘모두 병들었는데 아무도 아프지 않았다’는 이성복 시인의 시를 인용했다. 그는 “절박함이 안 보인다. 저쪽(국민의힘)과 너무 대비가 된다. 대선을 코앞에 두고 위기감이나 승리에 대한 절박함, 절실함이 느껴지지 않는다”며 “의원들의 한가한 술자리도 많고 아직도 지역을 죽기살기로 뛰지 않는 사람이 더 많다”고 지적했다.

이어 “대선이 넉 달도 채 안 남은 상황에서 이렇게 유유자적하고 여유있는 분위기는 우리가 참패한 2007년 대선 때 보고 처음 본다. 후보만 죽어라 뛰고 있다”며 “책임있는 자리를 맡은 분들이 벌써 다음 대선, 다음 자리를 계산에 두고 일하고 있다. 탄식이 나온다”고 비판했다.

선대위 구성에 대해서도 “처음보는 희한한 구조”라며 “매우 우려스럽다. 권한과 책임이 다 모호하다. 명확한 의사결정 구조를 못 갖춘 매우 비효율적인 체계”라고 했다. 양 전 원장은 “전문성을 중심으로 한 전진배치가 아니라 철저한 선수(選數)중심, 캠프 안배 끼워맞추기”라며 “후보 개인기로만 가는 것은 한계가 있다. 핵심 멤버들이 악역을 자처하고 정치를 그만 둘 각오까지 하고 중심을 잡아 컨트롤 타워 역할을 안 하면 승리가 어렵다”고 목소리를 높였다.

그는 모임이 끝난 뒤 기자들과 만나 "앞으로 시간은 충분하니 해볼 만하다. 그러나 매우 심각한 위기의식을 갖는 것으로부터 출발해야한다"고 전했다.

컨트롤타워 역할로 이해찬 전 대표의 등판설이 제기되는 것과 관련해서는 "이 후보와 선대위 끌어가시는 분들 안에서 명확한 체계를 갖추는 것을 말씀드리는 것이지 새롭게 달리하는 게 굳이 좋은 방식이라고 생각하지 않는다"며 부정적 견해를 밝혔다.

여권 안팎으로 제기되는 ‘양정철 선대위 합류설’에 대해서는 "굳이 제가 참여해야 하는가라는 생각이 있다"며 "선대위에 참여하기보다는 바깥에서 이재명 후보에게 필요한 조언이나 자문을 하는 것이 맞다"고 선을 그었다.

