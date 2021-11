'오징어 게임' 첫 4주 누적 시청시간… 18만8400년

[아시아경제 구은모 기자] 한국 드라마 '오징어 게임' 출시 이후 첫 4주 동안 전 세계 시청자들이 감상한 시간을 따져보니 무려 18만8000년에 달한 것으로 나타났다.

글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스는 16일(현지시간) 이러한 내용의 역대 히트작 순위와 시청 시간 자료를 공개했다.

넷플릭스는 출시 후 28일(4주) 동안 가입자들이 시청한 시간을 기준으로 역대 히트작 순위를 매겼고 '오징어 게임'은 비영어권 드라마 중 16억5045만 시간을 기록해 1위에 올랐다. 이를 연 단위로 환산하면 18만8400년에 해당한다.

오징어 게임의 시청시간은 다른 히트작들과 비교해도 압도적이다. 영어권 드라마 1위 '브리저튼:시즌 1'(6억2549만 시간), 비영어권 드라마 2위 '종이의 집:파트 4'(6억1901만 시간)와는 10억 시간 이상 차이가 났다. 영어권 영화 1위 '버드 박스'와 비영어권 영화 1위 '블러드 레드 스카이' 시청 시간은 각각 2억8202만 시간, 1억1052만 시간이었다.

연예 매체 버라이어티는 "글로벌 대히트작 오징어 게임이 놀라운 시청 시간을 보여줬다"고 평가했고, IT 전문매체 씨넷은 "오징어 게임의 시청시간이 생각보다 훨씬 많았다"고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr