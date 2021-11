부산지역 학생 흡연·음주 줄고 있다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산지역 학생 흡연과 음주율이 꾸준히 감소하고 있다.

부산시교육청은 학생 대상 흡연·음주 실태조사 결과 흡연과 음주율이 2019년 이후 꾸준히 감소하고 있다고 17일 밝혔다.

2021년 상반기 초등학교 4학년 이상과 중·고등학생, 평생교육시설 학생 모두 2만8694명을 대상으로 조사한 결과 흡연율은 1.7%로 2019년 3.5%, 2020년 2.9%보다 낮아졌다.

음주율도 2021년 4.4%로 2019년 7.9%, 2020년 5.2%보다 낮아졌다.

금연시도율은 2019년에 75.8%로 높았으나 코로나19로 원격수업이 집중적으로 이뤄진 2020년에는 71.7%로 다소 줄어들었다.

원격수업과 등교수업이 병행 실시된 2021년에는 다시 74.8%로 늘어났다.

질병관리청이 14세 이상 19세 미만 청소년을 대상으로 전국적으로 실시하는 ‘청소년 건강행태 온라인 조사’결과에서 부산지역 학생 흡연율과 음주율이 현저히 감소했고 금연 시도율도 높아지고 있다.

조사에서 부산지역 학생 흡연율은 2019년 전국 17개 시도교육청 중 15위(7.4%)였으나 2020년에는 3위(3.7%)로 올랐고 음주율은 2019년 8위(14.9%)에서 2020년 4위(9.6%)로 올랐다.

금연시도율은 2019년 11위(65.1%)에서 2020년 2위(79.4%)로 올랐다.

부산교육청은 학교에서 실시하는 흡연·음주 예방교육을 지원하기 위해 수요자 눈높이에 맞는 교육자료를 제작, 보급하고 있다.

학생과 교직원도 흡연예방 정책제안 동아리 운영, 흡연예방과 금연 홍보서포터즈 활동, 흡연예방 공모전 개최 등 자기주도형 흡연예방 활동에 적극적으로 참여하고 있다.

부산금연지원센터와 연계해 흡연학생 상담과 교직원 대상 4박 5일형 금연캠프도 운영해 흡연예방문화과 금연환경을 조성하고 있다.

김석준 교육감은 “지자체와 협력체제를 구축해 금연문화가 정착되게 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr